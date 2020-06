È deceduto all'ospedale Cardarelli di Napoli il 53enne di Torella dei Lombardi travolto ieri dal trattore che stava utilizzando all'interno di un campo alla periferia del paese. Troppo gravi le ferite riportate. Il 53enne era stato trasportato in eliambulanza al nosocomio partenopeo, dove era stato ricoverato in prognosi riservata. Poi la tragedia. Inutili tutti gli sforzi dei medici. Sotto choc la comunità di Torella dei Lombardi. Avviate le indagini per cercare di ricostruire la dinamica del drammatico incidente. In tanti si sono stretti al dolore dei familiari.

Ultimo aggiornamento: 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA