Grave incidente all’alba in Irpinia. Una vettura si è ribaltata dopo lo schianto. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle 6 di questa mattina, è intervenuta a Bonito sulla SP 106, in località Beatrice, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Una si è ribaltata I rispettivi conducenti sono stati soccorsi dal personale di due ambulanze del 118. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Da ricostruire la dinamica dell’accaduto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA