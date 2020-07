Tragedia della strada in Alta Irpinia. Si è verificata in mattinata a Guardia Lombardi. L'incidente stradale mortale è avvenuto in località Taverne. Purtroppo per una donna che era a bordo di una delle due auto coinvolte nel sinistro, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i soccorritori di un'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Per la donna era ormai troppo tardi. Sono stati avviati gli approfondimenti per cercare di ricostruire la dinamica del drammatico incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA