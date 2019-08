Sabato 24 Agosto 2019, 20:41

Due donne sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato in Alta Irpinia. La conducente di una Citroen, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’utilitaria che si è ribaltata. Subito soccorse, le due donne che erano a bordo dell'auto, entrambe del luogo, sono state trasportate all'ospedale “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, anche per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Sono stati eseguiti tutti i rilievi. Il veicolo è stato messo in sicurezza.