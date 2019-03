Venerdì 1 Marzo 2019, 21:43

Incidente tra ambulanza e auto dei carabinieri che nel pomeriggio sono intervenuti a Summonte per una rissa a colpi di spranga tra cinque persone. Nello schianto due militari sono rimasti feriti. Si è reso necessario l’arrivo di un’altra gazzella degli uomini dell’Arma per sedare la zuffa. Uno dei contendenti ha riportato una lesione alla testa che lo ha costretto alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. Due dei tre aggressori sono riusciti a fuggire. Un terzo è stato bloccato e condotto presso il comando provinciale dei carabinieri per essere interrogato. Oscuri i motivi alla base della violenta lite.