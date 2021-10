Incidente ad Avellino: auto contro ambulanza veterinaria, due in ospedale

Violento impatto sulla Nazionale tra un'ambulanza veterinaria e un'auto. Dye le persone finite in ospedale. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino in località Campi, sulla SS 7 Bis, per l'incidente stradale che ha visto coinvolta una ambulanza veterinaria e una Fiat 500.

Nel violento impatto due persone sono rimaste ferite. Si tratta di un uomo e di una donna, che sono stati trasportati dai sanitari del 118 intervenuti sul presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Disagi alla circolazione.