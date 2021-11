Schianto con l'auto, poi aggrediscono i carabinieri: denuncia per 2 ragazzi

Schianto con l’auto, a bordo due giovani ubriachi che si scagliano contro i carabinieri intervenuti per aiutarli. Hanno così rimediato una denuncia. Nei guai un 20enne e un 30enne di Fontanarosa deferiti per minaccia a pubblico ufficiale. È accaduto in orario serale a Paternopoli: le pattuglie della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella erano impegnate in un normale servizio di perlustrazione del territorio quando sono intervenute per un sinistro stradale, fortunatamente senza feriti e senza il coinvolgimento di altri veicoli. I due giovani, in evidente stato di ebbrezza, fin da subito hanno dimostrato di non gradire il controllo, proferendo nei confronti dei militari operanti frasi minacciose e offensive. Alla luce delle evidenze emerse, i due soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino e l’automobilista anche per aver rifiutato l’invito di sottoporsi al test alcolemico, con contestuale ritiro della patente di guida.

