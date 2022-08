Schianto auto-tir sulla Fondovalle Sele intera famiglia in ospedale: anche un bimbo

I componenti di un'intera famiglia - madre, padre e tre figli, tra cui uno piccolo - sono rimasti feriti in un incidente avvenuto lungo la Fondovalle Sele, al bivio di Quaglietta, in direzione Lioni. La vettura sulla quale viaggiavano si è scontrata con un tir.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni. Sono intervenute sul posto più ambulanze e un'eliambulanza per il trasporto dei feriti in ospedali diversi della provincia di Salerno. I caschi rossi hanno lavorato non poco per la messa in sicurezza dell'arteria.