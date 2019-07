Lunedì 1 Luglio 2019, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 10:41

Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale verificatosi intorno alle 8 di stamattina sull'Ofantina bis, nel territorio del comune di Chiusano San Domenico. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un trattore guidato da un anziano e un'auto il cui conducente di 41 anni, è morto sul colpo. L'anziano è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è spirato poco dopo il ricovero.