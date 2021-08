Schianto tra due auto e un tir sulla Variante, feriti e traffico in tilt

Incidente stradale con feriti lungo la Variante 7 bis di Avellino. Si sono scontrate due vetture e un tir allo svincolo di Atripalda. I conducenti delle due auto hanno riportato ferite e contusioni, tanto da rendere necessario l'intervento del 118. Il traffico in direzione di Atripalda è rimasto bloccato. Disagi per circa un'ora. Presenti gli agenti della Polizia Stradale di Avellino che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. I poliziotti hanno anche provveduto a disciplinare i flussi di circolazione. A supporto personale dell'Anas.