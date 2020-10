Nuova tragedia della strada nel giro di 24 ore in Irpinia. Lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto tra Grottaminarda e Benevento, ha perso la vita un ragazzo di 25 anni di Casalbore. Il giovane viaggiava in sella alla sua motocicletta.

La dinamica del sinistro è ancora poco chiara. Indagano gli agenti della polizia stradale irpina. Il tratto in direzione Napoli è stato chiuso temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso. Pesanti le ripercussioni sul traffico. Il 25enne è deceduto durante il trasporto in ospedale. Appena ieri l'incidente che è costato la vita a una donna di 52 anni di Avellino.

