Schianto tra camion, autista incastrato nella cabina: chiusa l'autostrada A16

Schianto tra due camion sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, uno degli autisti è rimasto incastrato tra le lamiere. E’ stata una mattina di paura e disagi sul tratto irpino dell’arteria.

I vigili del fuoco di Avellino subito dopo le 5 sono intervenuti al Km. 34 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per il violento tamponamento che ha visto coinvolti due mezzi, di cui uno trasportava legna.

Nel sinistro, uno dei conducenti è rimasto incastrato nelle lamiere della cabina. Dopo essere stato liberato dai caschi rossi è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. Ferito lievemente l’altro autista. L'autostrada è rimasta chiusa nella corsia in direzione Napoli per circa un'ora, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Per il recupero dei due veicoli sono state necessarie circa tre ore e questo ha comportato altri disagi alla circolazione, nonostante la riapertura della tratta.