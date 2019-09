Domenica 29 Settembre 2019, 16:45

Un 30enne di Mercato San Severino è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre era in sella alla sua moto. È accaduto lungo le strade della città del Tricolle. Con la sua moto è andato a impattare contro un tir. La dinamica dell'incidente è ancora poco chiara. Il 30enne è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale di Ariano Irpino. I carabinieri della locale Compagnia hanno avviato le indagini per cercare di fare piena luce sull’accaduto. Eseguiti rilievi per accertare la dinamica.