Schianto dopo il pranzo di Pasquetta, anziana intrappolata nell'auto

Incidente dopo il pranzo di Pasquetta: una donna è finita in ospedale, dopo essere rimasta intrappolata nell’abitacolo dell’auto.

Schianto sulla Nazionale 7 bis nel territorio del comune di Monteforte Irpino. Due i veicoli coinvolti.

A bordo di un suv marito e moglie. La donna, una 74enne di Mugnano del Cardinale, è rimasta bloccata nel mezzo.

Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino a liberarla e consegnarla ai sanitari del 118, che hanno disposto il trasferimento al Moscati. Ferite leggere per il marito e per il conducente dell’altro mezzo. I caschi rossi hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la zona. Da ricostruire la dinamica del sinistro.