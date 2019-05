Mercoledì 22 Maggio 2019, 22:10

Violento impatto sulla statale Appia nel comune di Roccabascerana. Nello scontro frontale sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata. Quattro i feriti. Tra cui, due bambini che hanno riportato fortunatamente sono contusioni. Sono stati tutti trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. I due conducenti sono stati ricoverati in codice rosso. Le condizioni sono gravi. I vigili del fuoco li hanno estratti dalle lamiere contorte dei veicoli tra non poche difficoltà. Il traffico è rimasto bloccato per permettere l'azione dei soccorsi e per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i riliveri per ricostruire la dinamica.