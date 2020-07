Si schianta con il furgone, grave un 64enne che è stato estratto dalle lamiere del mezzo dai vigili del fuoco del distaccamento di Montella. La squadra dei caschi rossi è intervenuta a Montemarano, sulla SP 164, in località Casa Arsa. Il veicolo è urtato contro un blocco di cemento e si è ribaltato. Il conducente, un uomo di 64 anni originario di Castelfranci, è rimasto incastrato nell'abitacolo, e dopo averlo estratto è stato affidato ai sanitari del 118. Disposto il ricovero d’urgenza all'ospedale Moscati di Avellino. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA