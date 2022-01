Schianto in galleria sull'autostrada A16, marito e moglie in ospedale: traffico bloccato

Schianto in galleria lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti al km. 63 in direzione Napoli, sotto la galleria Sant'Elena, nel territorio del comune di Montemiletto. L’incidente stradale ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto sono rimasti feriti due coniugi. La coppia è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118 immediatamente intervenuti sul posto. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Disagi per la circolazione fino a quando non sono state completate le operazioni di rimozione dei veicoli. Provvidenziale l’intervento della Polizia Stradale.

