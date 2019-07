Domenica 28 Luglio 2019, 18:49

Mamma e figlio coinvolti in un incidente stradale all’interno della galleria di Solofra del raccordo autostradale Avellino-Salerno. Lei è rimasta ferita, il piccolo fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza. La Lancia Y condotta dalla donna è andata a schiantarsi contro le pareti del tunnel in direzione del capoluogo irpino. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. La vettura è sbandata, impattando con violenza contro il muro. L’utilitaria è andata distrutta. La donna è stata trasportata da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Landolfi” di Solofra. Rallentamenti per il traffico. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la donna e il piccolo dall’abitacolo e per mettere in sicurezza la vettura.