Giovedì 13 Giugno 2019, 10:06

Tragedia sulle strade di Bonito. Un giovane centauro di 26 anni di Mirabella Eclano ha perso la vita in un incidente. È sbandato con la sua motocicletta e si è schiantato contro le auto in sosta. L'impatto è stato violento. L'incidente è accaduto intorno alle 4 di questa mattina. Immediati i soccorsi. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino per ricostruire la dinamica del tragico incidente.