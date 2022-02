Schianto nella notte sull'Ofantina auto si ribalta: 7 ragazzi feriti

Dramma sfiorato nella notte in Alta Irpinia. Sette ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta sulla strada Statale 7 bis, denominata Ofantina, per il sinistro che ha visto coinvolte due autovetture.

Una si è ribaltata. A bordo cinque ragazzi, tutti rimasti feriti e trasportati dai sanitari del 118 presso l'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi per le cure del caso. A bordo dell'altra autovettura altre due persone, medicate sul posto. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza insieme all'area interessata.