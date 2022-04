Schianto nello Stretto di Barba, in ospedale un uomo e una donna

Impatto frontale a Chianche sulla SS 88 in località Stretto di Barba. Il bilancio è di due feriti. Alla guida dei due veicoli un uomo e una donna che sono stati trasportati all'ospedale Moscati di Avellino dai sanitari del 118. Non corrono pericolo di vita. Sono stati sottoposti alle cure del caso e agli accertamenti diagnostici necessari. Sul posto i vigili del fuoco di Avellino per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza i veicoli incidentati. A ricostruire la dinamica del sinistro i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi di propria competenza.