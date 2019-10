Domenica 20 Ottobre 2019, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 16:52

Schianto tra una Fiat Panda e una Porsche Cayenne davanti al Movieplex di Mercogliano. A bordo dell'utilitaria una donna con i suoi due figli di 10 e 12. La bambina nell'impatto è rimasta ferita ad un occhio. Escoriazioni e contusioni per il fratellino e per la mamma. Ileso il conducente della Porsche. I feriti sono stati soccorsi da un'ambulanza del 118 per le caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mercogliano. I militari dell'Arma hanno eseguito una serie di rilievi sul luogo per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.