Sabato 17 Agosto 2019, 19:16

Terribile schianto lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. La Fiat Punto condotta da una 19enne neopatentata è andata a impattare con violenza contro il muro ai lati della carreggiata. L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo per Atripalda, sulla corsia in direzione Salerno. La giovane è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino per le ferite riportate. Sul posto gli agenti della polizia stradale, diretti dal vicequestore Renato Alfano, che hanno provveduto a eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Disagi per la circolazione.