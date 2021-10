Schianto sull'Ofantina con la moto, 23enne in prognosi riservata

Un centauro 23enne irpino versa in gravissime condizioni all'ospedale Moscati di Avellino. È in prognosi riservata. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo l'Ofantina con la sua moto. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta sulla SS 7 BIS, nel territorio del comune di Candida al Km. 311. Nel violento impatto con un'auto, il giovane è stato sbalzato lontano alcuni metri. Sul posto sono i sanitari del 118 che hanno immediatamente trasferito il ragazzo all'ospedale Moscati di Avellino. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Disagi per la circolazione. I carabinieri della Compagnia di Avellino stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.