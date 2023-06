Schianto sulla statale 90, ragazza e anziano in ospedale

Schianto frontale sulla statale 90 che si conferma arteria ad alto rischio. Una giovane e un anziano sono finiti in ospedale. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta nel territorio del comune di Flumeri, in contrada Tre Torri.

Nello scontro i due rispettivi conducenti, un uomo di 63 anni e una ragazza di 24 anni, sono rimasti feriti. In considerazione delle loro condizioni, i sanitari del 118 hanno disposto il trasporto presso l'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ariano Irpino per i rilievi di propria competenza, finalizzati a ricostruire la dinamica del sinistro.