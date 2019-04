Lunedì 29 Aprile 2019, 22:12

Coinvolti in un grave incidente stradale lungo la Variante di Avellino, sono fuggiti senza prestare soccorso. La caccia a due giovani da parte della Polizia stradale ha dato poi esito positivo. Due giovani del capoluogo irpino erano a bordo di una delle due vetture rimaste coinvolte nel grave sinistro. Nell’impatto un’auto si è capovolta. La donna all’interno è rimasta ferita. E’ stata tirata fuori dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Ma i due ragazzi non le hanno prestato soccorso e sono fuggiti. Le indagini della Polstrada, con il coordinamento del vicequestore Renato Alfano, hanno permesso di rintracciarli. Erano scappati via attraverso le campagne. Sono stati sottoposti ai test tossicologici per verificare l’eventuale assunzione di droga o alcol. Si indaga per capire le ragioni che hanno spinto i giovani a fuggire. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente.