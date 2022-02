Schianto sulla Variante di Avellino, auto si ribalta: due feriti in ospedale

Schianto violento sulla Variante di Avellino, una vettura si è ribaltata. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Moscati. Si tratta di un 33enne e di un 90enne soccorsi dai sanitari del 118, giunti sul posto a bordo di due ambulanze. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno provveduto a estrarre le persone dalle lamiere contorte dei veicoli. Traffico in tilt in entrambi i sensi di marcia, fino a quando non sono state completate le operazioni di rimozione dei mezzi e di messa in sicurezza dell’arteria. Sul luogo del sinistro anche Polizia e Carabinieri.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Schianto sulla Variante di Avellino, due feriti e traffico bloccato L'INCIDENTE Incidente sull'Ofantina, auto si ribalta: sette ragazzi feriti L'INCIDENTE Impatto frontale sulla Telesina, muore imprenditore di Mirabella...