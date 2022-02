Schianto sulla Variante di Avellino, due feriti e traffico bloccato

Schianto sulla Variante di Avellino. Due le vetture rimaste coinvolte nel violento impatto frontale. A bordo dei veicoli due persone, un uomo e una donna di 39 e 41 anni. Entrambi sono rimasti feriti nel violento impatto. E’ stato necessario il trasferimento presso il pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Disagi per la circolazione lungo la Variante del capoluogo irpino. Si sono formate code in entrambi i sensi di marcia, fino a quando non sono state completate le operazioni di recupero delle auto.