Mercoledì 26 Dicembre 2018, 19:43 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2018 20:01

Tre donne sono rimaste gravemente ferite in un incidente nel tardo pomeriggio di oggi all'uscita del casello di Baiano dell'autostrada Napoli-Canosa. Lo schianto è avvenuto tra due vetture con a bordo cinque persone. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno provveduto a liberare le donne dagli abitacoli. Le vetture sono state messe in sicurezza. Le tre ferite sono state trasportate in ospedale.