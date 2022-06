Scissione del M5s, Maraia segue Di Maio: «Scelta inevitabile»

Si è giunti alla resa dei conti nel Movimento 5 Stelle. Dopo settimane di frizioni e scontri con l'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha rotto gli indugi annunciando la nascita di nuovi gruppi parlamentari sotto la sigla «Insieme per il futuro». Il clima è di grande confusione in tutta Italia e anche in Irpinia si sta sviluppando un dibattito interno ampio ed infuocato. D'altro canto, se è vero che il sottosegretario Carlo Sibilia, il deputato Michele Gubitosa e il consigliere regionale Vincenzo Ciampi resteranno al fianco di Conte è altrettanto vero che il parlamentare Generoso Maraia seguirà Di Maio e lo stesso dovrebbe fare la collega di gruppo Maria Pallini.

«Purtroppo - afferma Maraia - siamo giunti alla rottura definitiva malgrado i vari inviti rivolti a Conte non solo da Luigi Di Maio, ma anche da molti deputati di dar vita ad un confronto interno sui temi». L'esponente arianese parla senza mezzi termini di «assoluta mancanza di democrazia interna» e sottolinea che «si è voluto mettere alla porta chi fino ad ora ha lavorato sia in Parlamento che sui territori». La decisione, chiaramente, è stata sofferta, ma arrivati a questo punto necessaria. «In tutti questi anni -spiega Maraia -, già attraverso i Meet Up, abbiamo costruito reti importanti sui territori e in tal senso ci sono i numeri a parlare chiaro». Per questa ragione, «non si deve pensare alla scelta di un singolo, magari ad un capriccio legato alla questione del doppio mandato», tant'è che «sarà un gruppo molto nutrito ad abbandonare il Movimento, sia alla Camera che al Senato». Duro, quindi, Maraia su Sibilia e Gubitosa che definisce degli «yesman» che «invece di dare consigli e riportare ai vertici le lamentele della base, hanno fatto da tappo».

A tal proposito ricorda quando chiese loro di far inserire nel comitato per la transizione ecologica un membro della Commissione Ambiente della Camera, ma non fu ascoltato per cui «oggi non sappiamo chi e perché prende decisioni su temi importanti come il nucleare, il gas e l'energia». A causa di atteggiamenti del genere, per Maraia «il Movimento 5 Stelle è diventato sempre più autoreferenziale» e si è dato spazio a «chi si parla addosso senza ascoltare chi ha le competenze». Maraia si dice deluso per come sono andate le cose, ma su un punto è netto: «Sul territorio resterà il ricordo di chi ha lavorato davvero come me e Maria Pallini e non certo l'evanescenza di persone come Gubitosa e Sibilia che, non a detta mia, ma di cittadini ed osservatori politici, non hanno fatto assolutamente nulla». Per averne la prova, sottolinea il deputato, «basta osservare cosa è successo ad Avellino e, recentemente, a Montemiletto, dove non sono stati capaci nemmeno di presentare il simbolo». Critico anche sulle elezioni provinciali dove «non c'è stata chiarezza sull'indicazione in favore di Buonopane» e così facendo «si è lentamente condannato il Movimento all'estinzione». La nascita ufficiale dei nuovi gruppi parlamentari è ormai nei fatti e Maraia assicura che nelle prossime ore «l'adesione sarà massiccia». L'accelerata, dopo una lunga serie di tentativi di mediazione, sarebbe giunta a seguito dei ripensamenti di Conte in merito all'invio delle armi in Ucraina. «Prima abbiamo votato il decreto -spiega Maraia- e oggi scopriamo che la pensiamo in maniera diversa rispetto al Governo». Tali atteggiamenti, per il parlamentare irpino, «non solo indeboliscono il Movimento, ma soprattutto il Governo, proprio alla vigilia della trasferta europea di Draghi». Lo stesso vale per gli attacchi di personalità come il presidente della Camera, Roberto Fico, nei confronti di Di Maio, «che -sottolinea- non sono attacchi ad un semplice esponente del Movimento, ma al Ministro degli Esteri: ad uscirne male -conclude- è il Paese». Insomma, si è giunti alle ultime battute della storia del Movimento 5 Stelle così come era stato conosciuto in questi anni. In Irpinia sono molti oggi ad interrogarsi sul futuro della formazione, anche se un forte malcontento si registra già da tempo. D'altro canto, il senatore Ugo Grassi, già nel 2019 aveva lasciato la formazione per aderire alla Lega e lo stesso avevano fatto molti militanti sui territori.