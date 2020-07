La città di Avellino in apprensione per una ragazzina scomparsa dal pomeriggio di lunedì. Si chiama Carmen Picariello, ha 14 anni e si è allontanata dall’abitazione di rione Valle ad Avellino. Per eventuali segnalazioni, oltre ai numeri delle forze dell’ordine, la famiglia ha fornito un numero di telefono cellulare 351.2563056 per eventuali informazioni. L'appello della famiglia della 14enne sta circolando anche sui social network. Nel quartiere Valle sono tutti in apprensione per l'adolescente che è uscita di casa intorno alle 15,30 senza fare ritorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA