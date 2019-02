Giovedì 21 Febbraio 2019, 21:52

Da settembre s’erano perse le sue tracce. Finalmente il sospiro di sollievo. I carabinieri della stazione di Marzano di Nola hanno rintracciato la 15enne di origine polacca che si era allontanata da un centro di accoglienza irpino alla fine della scorsa estate. La ragazzina è stata affidata alla propria tutrice. E’ stata ritrovata in un’abitazione di Domicella. Le indagini vanno avanti per fare piena chiarezza su questa vicenda che ha tenuto in apprensione gli operatori della struttura. L’attività portata a termine dai carabinieri è il frutto del capillare controllo del territorio che i militari del Comando Provinciale svolgono quotidianamente.