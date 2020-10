Tragedia della solitudine a Morra De Sanctis. Un 60enne è stato trovato morto nella sua abitazione. Il decesso risalirebbe ad un paio di giorni fa. E’ stata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni, sa rinvenire il corpo senza vita dell’uomo nella casa di via Settembrini. Vicini e amici avevano lanciato l’allarme. I caschi rossi hanno indossato tutti i dispositivi di protezione individuale anti Covid per poter entrare nell’appartamento. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

