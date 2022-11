Sconfitte e rimpasti, si riaccende lo scontro tra Petracca e Alaia

Inizia a farsi teso il clima all'interno della maggioranza di Palazzo Santa Lucia. Soprattutto tra gli irpini. Le recenti elezioni politiche e la pesante sconfitta del Partito Democratico su tutti i fronti ha favorito l'apertura di una discussione destinata ad alimentare, nel medio periodo, malumori e rese dei conti. In realtà, proprio l'Irpinia ha consegnato il risultato migliore ai democrat (la percentuale più alta del Mezzogiorno, pur perdente) e il consigliere regionale Maurizio Petracca ha sfiorato addirittura l'elezione nel collegio uninominale della Camera. Proprio per questa ragione, a Napoli si è cominciato a discutere di un rimpasto in giunta che potrebbe riservare un riconoscimento proprio per l'irpino, sostenuto a gran voce dal partito sul territorio.



Ma al netto della partita per l'esecutivo, i consiglieri democrat, nel corso di una riunione che si è svolta a Napoli nei giorni scorsi, come riportato da Il Mattino, avrebbero cominciato a discutere anche del ruolo svolto dagli alleati di governo. Al centro non poteva che finirci Italia Viva, che trova nel consigliere regionale irpino Enzo Alaia una delle sue figure più autorevoli. I renziani, come si ricorderà, hanno aderito al Terzo Polo contrapponendosi al Pd e, per essere più chiari, a Piero De Luca, figlio del Governatore, candidato alla Camera per i democrat nel collegio Avellino-Salerno. Non solo, per Petracca i sostenitori dello stesso Alaia avrebbero favorito l'elezione del candidato di centrodestra Gianfranco Rotondi. Alaia, però, non ci sta. «Leggo divertito - afferma - che il consigliere regionale Petracca si sarebbe sfogato durante una riunione del Pd addebitando a me e a Italia Viva la sua mancata elezione alla Camera dei Deputati. Mi risulta difficile pensare che il collega consigliere abbia potuto dire ciò che gli si attribuisce, tuttavia, se fosse vero quanto riportato, andrebbe ricordato a Petracca che Italia Viva e Azione si sono candidate in una coalizione alternativa a quella del Pd, per cui non devo certo rendere conto a lui per chi hanno votato i miei sostenitori. Né Petracca ha il diritto di sindacare sull'operato di esponenti politici che appartengono ad altri partiti».



Durissimo Alaia che aggiunge: «Il consigliere del Pd farebbe bene, invece, a ricordarsi sempre di far parte della coalizione che sostiene il governo regionale, e non a fasi alterne, ovvero solo quando gli conviene e quando è costretto, come adesso, a raccogliere la tempesta che lui stesso ha seminato negli ultimi due anni». E ancora: «Avremmo voluto - sottolinea l'esponente renziano - che costui esprimesse dedizione e senso di appartenenza alla coalizione anche quando noi di Italia Viva chiedevamo di essere rispettati, così come noi abbiamo espresso rispetto nei confronti del Pd, onorando sempre, con assoluta lealtà, tutti gli impegni assunti». In definitiva, Alaia si chiede: «Cosa vuole ora Petracca, che si affanna, rancoroso, a cercare le corna dopo che, per causa sua, ha perso tutti i buoi?».



Ma la storia raccontata a via Tagliamento è totalmente diversa. Il dirigente provinciale dem Vanni Cheffo, infatti, rispedisce le accuse al mittente: «Sinceramente - dichiara - non riesco proprio a capire in quale occasione il Pd si sarebbe comportato in maniera sleale. Alle elezioni provinciali loro si sono schierati contro di noi ed hanno anche esasperato lo scontro con una serie di ricorsi. All'Eic, poi, sappiamo come sono andate le cose e lo stesso è accaduto alla Comunità Montana Terminio-Cervialto». Chieffo sul punto è netto: «Si continua ad addossare al Pd la colpa dello strappo, ma credo che Alaia dovrebbe fare una seria riflessione con se stesso. Al limite - aggiunge - dove è stato possibile ci siamo difesi. Con l'eccezione della Provincia, d'altro canto, in tutti gli enti dove ci siamo contrapposti siamo usciti soccombenti, per cui trovo davvero incomprensibili le affermazioni del consigliere regionale di Italia Viva». Le scaramucce in atto, almeno per il momento, non sembrano impensierire il presidente De Luca, che avendo ancora due anni di mandato difficilmente sarà messo in difficoltà sotto il profilo numerico. Da queste parti, però le cose vanno in maniera completamente diversa. D'altronde, i fronti capitanati da Petracca ed Alaia, come ha ricordato Chieffo, sono in contrasto da anni e sembrano intenzionati a seguire la stessa strada anche nel futuro.