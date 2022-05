Scontro frontale tra camion e auto dell'Enel, due feriti

Temendo impatto frontale in Alta Irpinia tra un camion e un fuoristrada Land Rover Defender della società Enel. La squadra dei Vigili del Fuoco di Lioni è intervenuta nel territorio di Sant'Angelo Dei Lombardi sulla SS 425 per un incidente stradale che ha visto coinvolto l'autocarro e il fuoristrada. In seguito al violento impatto l'addetto dell'Enel, un ragazzo di 24 anni di San Giuseppe Vesuviano, è rimasto bloccato nell'abitacolo. I caschi rossi lo hanno estratto dal veicolo e affidato ai sanitari del 118. Alla guida del pesante automezzo che trasportava bitume, un uomo di 55 anni di Avellino, pure rimasto ferito. Per entrambi è stato necessario il ricovero all'ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi.

