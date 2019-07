Sabato 6 Luglio 2019, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 15:04

Una bomba da mortaio, risalente con molta probabilità alla Seconda Guerra Mondiale, è stata ritrovata in un terreno nel Comune di Montella. E’ stato un agricoltore a lanciare l’allarme ai carabinieri. I militari della locale Stazione hanno provveduto ad adottare le opportune misure di sicurezza, delimitando l’area interessata che sarà vigilata finché l’ordigno non verrà rimosso da personale specializzato. Si attende l’arrivo degli artificieri per verificare se farla brillare sul posto o portarla in un luogo più sicuro per poterla far esplodere.