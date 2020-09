Una discarica abusiva scoperta a Mirabella Eclano. I carabinieri della locale Stazione Forestale hanno constatato in un’area comunale di circa 1.100 metri quadrati a presenza di otto lastre in fibrocemento contenente amianto, pneumatici dismessi, laterizi dismessi di vario genere nonché due cumuli di rifiuti vegetali. Inoltre su tale area, facilmente accessibile da terze persone, insiste un fabbricato di circa 130 mq con all’interno ulteriori rifiuti pericolosi. I militari hanno provveduto a sottoporre a sequestro l'area ed il fabbricato. Sono in corso indagini tese all’individuazione dei responsabili dell’illecito smaltimento di rifiuti. Ultimo aggiornamento: 23:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA