Avellino: scoperti 20 telefonini nel carcere, detenuto ferisce agente

Venti telefoni cellulari scoperti nel carcere di Avellino dalla Polizia Penitenziaria. Durante i controlli un detenuto ha ferito un agente, costretto a fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale Moscati. La Polizia Penitenziaria questa mattina ha eseguito perquisizioni nelle sezioni detentive della casa circondariale avellinese. L’attività ha permesso di trovare i venti telefonini.

A darne notizia è Tiziana Guacci, Segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE: «La situazione nel carcere di Avellino è esplosiva. Questa mattina, durante una perquisizione finalizzata a contrastare l’illecita introduzione di telefonini, il personale di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto ben venti telefoni cellulari. Durante le operazioni, un detenuto ha lanciato un manico della scopa ed un tubetto di dentifricio contro due colleghi. Uno dei due è stato ferito al volto ed è stato trasportato immediatamente in ospedale».

Da parte di Donato Capece, segretario generale del SAPPE, la richiesta a Ministro e Capo DAP ad agire: «Questo di Avellino è l’ultimo, in ordine di tempo, evento critico che accade nel carcere. Vi sono detenuti che evidentemente sono convinti non di essere in una struttura detentiva a scontare una pena ma in un albergo, dove possono fare ciò che preferiscono».