Mercoledì 26 Giugno 2019, 20:52

Sorpreso con quaranta piante di canapa indiana sul balcone della cucina della sua abitazione. In manette è finito un 35enne incensurato di Baiano, che è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della locale compagnia. I militari nella successiva perquisizione in un terreno di proprietà del giovane nei pressi della casa hanno scoperto e sottoposto a sequestro altri 12 arbusti sempre di canapa indiana, alti circa due metri, concimati e protetti da antiparassitario nonché dotati di impianto per l’irrigazione. Per il 35enne sono scattati i domiciliari.