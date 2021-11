Scoperto con 50 grammi di cocaina: arrestato 53enne di Mercogliano

Arrestato 53enne per possesso di cocaina. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 53enne di Mercogliano, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

L’indagine, avviata il 9 settembre scorso a seguito dell’arresto di un uomo trovato in possesso di oltre 50 grammi di cocaina (contenuti in un involucro sottovuoto, abilmente occultato in una bottiglia di plastica per detersivo liquido), ha consentito di accertare la condotta delittuosa del 53enne che avrebbe ceduto l’elevato quantitativo di cocaina (purissima all’83%) dal quale sarebbero state ricavate 280 dosi. Le indagini vanno avanti.