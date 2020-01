Fumogeni e torce in uno zaino durante la partita di calcio del campionato di Eccellenza, scatta la denuncia per un tifoso di 48 anni di Ariano Irpino da parte degli agenti del locale Commissariato di Polizia. L’episodio è avvenuto durante lo svolgimento dell’incontro di calcio Vis Ariano – Audax Cervinara, valevole per il campionato di Eccellenza. I poliziotti hanno notato l’accensione di un grosso fumogeno ad opera di alcuni tifosi nel settore loro riservato. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato uno zaino contenente altri 3 fumogeni e due torce piriche di proprietà dell’uomo. Il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre il 48enne, condotto in commissariato, in seguito agli accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà. © RIPRODUZIONE RISERVATA