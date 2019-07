Venerdì 12 Luglio 2019, 20:57

Scoperto con una prostituta, un imprenditore irpino tentò di corrompere i poliziotti. Per il 31enne sorpreso in auto nei pressi di un’azienda del nucleo industriale di Avellino è arrivata la condanna a un anno e 4 mesi. Rischiava una pena molto più alta, fino a sei anni. Il suo difensore, l’avvocato Carmine Ruggiero, è riuscito a dimostrare lo stato di imbarazzo del giovane imprenditore e la condizione in cui si trovava, che a giudizio del legale spinsero il 31enne a tentare di far desistere gli agenti. Tesi accolta dal giudice del Tribunale di Avellino, insieme al patteggiamento.