Scoppia la lite, anziano ferisce ragazzo con un coltello

Scoppia la lite tra un giovane e un anziano. Quest'ultimo al culmine del diverbio ha afferrato un coltello da cucina e ha ferito il rivale. I Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno denunciato un anziano di Rotondi per minacce e lesioni. Il fatto si è verificato poche ore fa. Sul posto sono prontamente intervenute due pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni di Cervinara e San Martino Valle Caudina, impegnate in un servizio di perlustrazione. Dopo le prime cure da parte dei sanitari del 118, il giovane è stato trasportato all’ospedale “Rummo” di Benevento per gli ulteriori accertamenti. L’ultraottantenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Ancora da chiarire i motivi alla base della violenta lite.

