Scoppia la rissa nel centro di accoglienza, tre feriti

Scoppia la rissa nel centro di accoglienza per immigrati di Savignano Irpino.

Tre gli stranieri denunciati. I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno deferito due bengalesi e un egiziano ritenuti responsabili di aver scatenato la zuffa all’interno della struttura.

In pochi attimi si è passati dalle parole ai fatti. Il pronto intervento dei militari ha scongiurato conseguenze ben più gravi. I tre sono comunque rimasti feriti, anche se in maniere lieve. La lite è scoppiata per futili motivi. Alla luce delle evidenze raccolte, i tre stranieri sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per rissa.