Martedì 22 Ottobre 2019, 09:39

Scossa di terremoto all'alba in Irpinia. È stata registrata dai sismografi dell'Istituto di geofisica e vulcanologia di Roma. La magnitudo è di 1.3. L'epicentro nel territorio del comune di Sturno e a una profondità di 16 chilometri. L'evento tellurico è stato registrato alle 5,08 di oggi, in un'area dove ci sono stati alcuni fenomeni analoghi nei mesi scorsi e sempre di lieve entità. Altre scosse anche nell'altra fetta del territorio provinciale. Non si sono registrati problemi a persone o cose.