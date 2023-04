Screening oncologici, successo per il Camper dell'Asl

Grande partecipazione di persone ai Camper dell’Asl di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, nell’ambito della 44esima Fiera Campionaria di Venticano inaugurata l'altro giorno alla presenza delle autorità civili e religiose.

Nella due giorni in programma, grazie alla presenza di due unità mobili per lo Screening della mammella e del cervice uterina, è stato possibile sottoporsi, gratuitamente e senza prenotazione, a mammografia, per le donne dai 50 ai 69 anni, e a Pap test, per le donna dai 25 ai 64 anni.



«Riprendere gli screening, dopo la pausa imposta dal Covid, è un obiettivo fondamentale per la prevenzione oncologica - afferma il direttore generale dell’Asl di Avellino Mario Nicola Ferrante - Stiamo partendo con uno screening di massa sul territorio provinciale, andremo con i camper nei 118 Comuni. Con i sindaci, che sono il baluardo del territorio, c’è grande collaborazione nell’interesse della collettività».