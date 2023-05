Scudetto Napoli, tifosi azzurri aggrediti ad Avellino dagli ultrà biancoverdi

Scene di violenza in viale Italia, nel pieno centro di Avellino. Un gruppo di supporters del Napoli è sceso in auto con le bandiere azzurre per festeggiare lo Scudetto dei partenopei. La scena non deve però essere piaciuta agli ultras dell'Avellino che sono intervenuti per strappare le bandiere dalle mani dei tifosi napoletani.

In un video si vedono dei ragazzi, che probabilmente si trovavano al Bar Olga, storico ritrovo dei tifosi dei lupi, che corrono (circa una decina) verso un motorino con a bordo due ragazzi che sventolano una bandiera biancazzurra per strappargliela. Ne è nata una rissa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.