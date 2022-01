Scuola, ripartenza in salita I sindacati: «Si rischia il caos»

La riapertura delle scuole superiori è totalmente al buio. I dirigenti scolastici, per via della legge sulla privacy, in questo momento non sanno neanche quanti docenti e quanti collaboratori saranno al lavoro. Noi non abbiamo ancora dati precisi ma da una stima verosimile le assenze del personale per Covid, altre malattie o isolamento fiduciario si aggireranno almeno sul 10%, creando grossi problemi di organizzazione. Il segretario della Uil...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati