Giovedì 18 Aprile 2019, 13:50 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 14:41

Percepiva l'indennità di disoccupazione ma lavorava in nero come autista di un'azienda che effettuava il servizio di trasporto scolastico in provincia di Avellino utilizzando un bus con targa falsa, senza copertura assicurativa e mai sottoposto a revisione. Lo hanno scoperto i carabinieri del comando provinciale che, nell'ambito dell'operazione «Scuole Sicure», a Lauro hanno fermato e sequestrato l'automezzo con a bordo 13 studenti, che sono stati riaffidati ai genitori. L'autista è stato denunciato per indebite percezioni di erogazioni statali mentre al titolare dell'azienda sono state notificate ammende per diverse migliaia di euro.