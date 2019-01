Venerdì 25 Gennaio 2019, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2019 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Linee elettriche in tilt e scuole chiuse in Alta Irpinia a causa delle nevicate della scorsa notte e di questa mattina. I tecnici e gli operai dell’Enel sono già all’opera per ripristinare il servizio. Centinaia le utenze senza energia. I sindaci di numerosi centri della provincia hanno firmato l’ordinanza per lo stop alle lezioni. Niente scuola, in alcuni casi, anche per la giornata di domani. Sulle strade di competenza, Anas e Provincia sono già intervenute con i mezzi spalaneve e spargisale. La Protezione civile regionale ha prorogato fino a domani a mezzogiorno la criticità, con nevicate al di sopra dei 400 metri.